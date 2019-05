Piden investigación de cuatro designaciones en Gobierno Regional de Huancavelica

Síguenos en Facebook

En la última sesión de Consejo, el representante de Huancavelica, Fernando Clemente, reiteró su pedido para que el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) investigue la designación de tres funcionarios y un exfuncionario de la entidad regional.

PIDE INVESTIGACIÓN. A través del Informe N° 08-2019-GOB.REG/CR-CNSJ.FCA, Clemente dio a conocer al pleno del Consejo sobre cuatro designaciones.

“El 15 de enero del 2019, se solicitó el currículum vitae de los funcionarios, encargados de direcciones y jefaturas, para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y en el MOF (Manual de Organizaciones y Funciones) de la entidad”, dijo el consejero.

De esta fiscalización, Clemente observó la designación de cuatro funcionarios: Karen Mejía Anccasi (tesorera), Rigoberto Gallegos Escobar (subgerente de Estudios de Preinversión), Jorge Quinto Palomares (subgerente de Gestión Presupuestal y Tributación) y Carlos Alberto Pacheco Sedano (subgerente de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información), el último ya no labora en el GRH.

Según informe, Mejía no contaría con el tiempo de experiencia, al igual que Gallegos; y que Quinto, siendo zootecnistas, no cumpliría el requisito para el cargo. En el caso de Pacheco, no presentó el currículum documentado, y pese a esto, asumió cargo.

Cabe señalar que el consejero solicitó al GRH que le remita los currículum vitae de 16 funcionarios, que en enero del 2019 estaban asumiendo cargos. Los cuales evaluó y vio observaciones en cuatro.