Planteamiento fiscal en caso "Planta de Pampachacra" se cae y acusados son absueltos

Las nueve personas, quienes eran procesadas por el caso "Planta de tratamiento de residuos sólidos de Pampachacra", fueron absueltas de los delitos imputados por la Fiscalía.

Esto luego que el planteamiento fiscal se cayera tras demostrarse que seis de los acusados sí trabajaron en la construcción de la planta.

No obstante, la presunta irregularidad en la diferencia de la ejecución física y financiera aún no esta esclarecida.

CASO Y DECISIÓN. La acusación fiscal se basó en la ejecución de la segunda etapa de la obra "Mejoramiento del sistema de tratamiento de residuos sólidos de Huancavelica", la cual inició en el año 2009 y que debió entregarse en agosto del 2010.

Fue en octubre del 2010 que se evidencia una diferencia entre la ejecución física y la financiera.

La física tenía 24.62% (equivalente a 611 mil 114.61 soles), mientras que la financiera estaba con 49.41% (1 millón 226 mil 357.25 soles).

Asimismo, que el pago a los trabajadores no era equivalente a la ejecución física de la obra.

Durante el juicio oral, la Fiscalía planteó la acusación en relación a la presunta irregularidad en el pago a los trabajadores, ya que no habrían laborado pero sí les pagaron.

Esto fue refutado por la defensa técnica de los imputados, quienes llegaron a demostrar que los trabajadores sí laboraron en la obra, por lo que el Ministerio Público tuvo que retirarlos del caso, no obstante, mantuvo la acusación contra Pedro Palomino Pastrana (exalcalde de Huancavelica), Cosme Torres Janampa (exgerente de Desarrollo Social de la comuna de Huancavelica) y Miguel Ángel Díaz Gómez (Administrador del municipio de Huancavelica).

Esto fue evaluado por el juez Carlos Samaniego, quien decidió absolver a los imputados porque no halló delito penal en el caso del pago a los trabajadores. No obstante, para el magistrado no quedó clara la presunta irregularidad en la diferencia entre la ejecución física y la financiera ya que la Fiscalía solo habría planteado el tema de las planillas en el juicio.

PLANTA. La planta es una obra de la comuna de Huancavelica que hasta la fecha no entra en funcionamiento.

La obra inició con el exburgomaestre Pedro Palomino, y luego, los exalcaldes: Leoncio Huayllani y Julio Chumbes, no lograron hacerla funcionar. Ahora es turno del alcalde Rómulo Cayllahua para poner en funcionamiento la planta.