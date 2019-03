Poblador muere en la vía pública acompañado solo de su fiel perro

Síguenos en Facebook

Varios curiosos se habían aglomerado y observaban el cadáver de un poblador que fue hallado sin signos vitales y que estaba acompañado de un perro, animal que no se separaba de su lado y parecía sentir dolor por el deceso del ciudadano.

La triste escena fue registrada ayer en el pasaje Mariano Ulloa del barrio Yananaco, donde vecinos encontraron el cuerpo sin vida de Jerónimo Melchor Victoria (60), quien sufría de la enfermedad de alcoholismo.

LIBAR HASTA MORIR. Según contaron lugareños y vendedores que se ubican en la zona, el poblador era conocido con el apelativo de “Cachito” y casi todos los días acudía al sector a consumir bebidas espirituosas, incluso horas antes de su deceso lo vieron ingiriendo licor en una banca junto a otros varones.

“Yo he estado tomado con “Cachito”, en la Plazoleta de Yananaco, hasta la medianoche, luego ya me fuí. A veces cuando mi amigo tenía un sol o más, se desaparecía, creo que bebía solo. Me dicen que tiene una hermana que vive en el barrio San Cristóbal y a veces iba a su casa, cuando ya estaba ebrio”, contó, Luis Carbajal E, conocido del difunto.

El poblador también aseguró que ayer lo vio tirado en el suelo, aproximadamente a las 6:00 horas, pero no se inquietó porque no era la primera vez que lo visualizaba en ese estado, sin embargo una hora más tarde, al acercarse, comprobó que ya no respiraba, por ello llamó a la central de Serenazgo.

Al sector llegaron policías y serenos, quienes constataron la penosa muerte y estaban a la espera de la llegada de representantes del Ministerio Público, para el correspondiente levantamiento de cadáver.

FIEL HASTA LA MUERTE. Otro aspecto que llamó la atención fue que junto al difunto estaba un can, de nombre “Capitán”, que según testigos acompañaba a “Cachito”, mientras libaba, parecía estar triste y no se separó del cadáver hasta que lo llevaron a la morgue.

Enfermo

El difunto presentaba rastros de sangre en los labios y presuntamente tenía cirrosis o algún mal hepático.