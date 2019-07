Poca venta de banderas y casas sin embanderar en la ciudad de Huancavelica

Síguenos en Facebook

Huancavelica debería estar revestida con los colores patrios del Estado Peruano, ya que en el mes de julio se celebran las Fiestas Patrias. No obstante, la realidad huancavelicana es otra, incluso los comerciantes expresan que hace dos o tres años atrás había mayor venta de banderas.

Según comerciantes, más del 70% de viviendas tendrían sus casas sin embanderar.

SIN BANDERAS. Paseando por la avenida Celestino Manchego Muñoz (antes del embanderamiento que hizo la Policía), por el jirón Torre Tagle (a excepción de instituciones y entidades públicas), y en otras vías de la ciudad de Huancavelica, fueron pocas las casas que tenían la bandera del Perú ondeando en sus azoteas, techos o ventanas.

Los comerciantes expresaron que hasta ayer, más del 70% de las casas estarían sin el símbolo patrio.

“La venta de banderas ha caído bastante, no hay mucha demanda y no sé a que se debe. En otros departamentos si embanderan sus casas pero en Huancavelica no se ve esto. Más parecen foráneos, venezolanos, que peruanos”, dijo Rolando Orihuela (39).

Agregó: “Hace tres años atrás, si había demanda de banderas y creo que no es necesario que las municipalidades tengan que obligar a los ciudadanos a embanderar sus casas, creo que debe nacer del mismo poblador el embanderar sus viviendas en este mes que están importante para todos los peruanos”.

“La venta ha bajado a diferencia de otros años, y si mira las calles, se puede ver que no hay ese interés de adornar las casas con las banderas, pese a que en julio se celebran las Fiestas Patrias”, manifestó Betsabé Paucar (40).

Agregó: “A diferencia del año pasado, las banderas están bien baratas y solo pediría a las autoridades que en vez de obligarlos a embanderar sus casas, concienticen a la población ya que incluso los niños saben la importancia de embanderar sus hogares”.

Esto fue respaldado por otros comerciantes que también expresaron su inquietud sobre la falta de civismo.

Cabe señalar que los consejeros regionales exhortaron a la población de la región a que cumplan con su rol cívico patriótico.