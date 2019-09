Rodolfo Orellana seguirá llevando juicio de “Puente Anqara” desde Challapalca

Síguenos en Facebook

Ayer inició el juicio oral del caso “Cartas COOPEX en obra del Puente Anqara”, y antes de iniciar los alegatos de apertura, el imputado Rodolfo Orellana Rengifo solicitó al juez, Carlos Antonio Samaniego Espinoza, que apruebe el traslado del penal de Challapalca (Tacna) al establecimiento penitenciario de Huancavelica, pedido que al final fue declarado improcedente.

PEDIDO. A través vídeo conferencia, Orellana estuvo presente en la audiencia de ayer, y fue al inicio de la audiencia que el imputado pide al magistrado que acepte su traslado del penal de Tacna al penal de Huancavelica.

Orellana fundamentaba su pedido a que quería estar presente de forma física durante el proceso judicial de este caso y que era su derecho, y para lo cual requería que lo transfieran al penal de Huancavelica.

Esto fue evaluado por el juez, quien al final declaró improcedente el pedido de Orellana, fundamentando que no se le restringía ningún derecho al estar presente en la audiencia a través de vídeo conferencia.

Asimismo, dispuso que Orellana coordine con su defensa (abogado de la Defensa Pública) para presentar su defensa en el proceso del juicio oral.

ALEGATOS DE APERTURA. Tras darse el resultado antes mencionado, el juez inició los alegatos de apertura, y tanto Lidia Huayllani Matamoros (Fiscalía Anticorrupción) como Ibeth Antezana Chahuayo (Procuraduría Anticorrupción), expusieron que Maciste Díaz Abad (en el 2011 presidente regional de Huancavelica) y José Antonio Valderrama Contreras (en el 2011 gerente general regional de Huancavelica), habrían presionado a los funcionarios de la Gerencia Subregional de Angaraes para aceptar las cartas fianza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (COOPEX) para la obra del puente Anqara, pese a que las cartas fianza no tenían el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

AFIRMA INOCENCIA. La continuación del juicio de este caso “Cartas COOPEX en obra del puente Anqara” será el 13 de setiembre del 2019, y previo a ello, el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, aseveró que es inocente.

“No tengo ningún vínculo, nunca he conversado con el señor (Rodolfo) Orellana, y no sé porque se me involucra en algo como eso, y a mí me extraña esto, pero hay que ser respetuoso de la justicia y si me citan entonces tengo que estar por aquí (por la Corte) respondiendo”, manifestó el gobernador Díaz.

Agregó: “Seguramente en el transcurso del proceso se aclarará todo esto, ya que no tengo nada que ver en todo esto, mas bien los actos de corrupción que encontré, hice las denuncias correspondientes en su momento. Si yo fuera culpable ni siquiera hubiera sido candidato al Gobierno Regional, pero no he cometido delito, ninguno”.