Sepa cómo evitar un Halloween de terror

A pocos días para la celebración de Halloween, la expectativa en Huancavelica es grande, pues chicos y grandes aprovechan esta fecha para disfrazarse o recrearse con calabazas, máscaras y toda la parafernalia característica de esta celebración, sin embargo algunos de estos productos pueden generar intoxicaciones, estreñimiento y hasta anemia.

A TOMAR EN CUENTA. Al respecto, Víctor Kevin Contreras Gómez de la unidad de salud ambiental de la Red de Salud Huancavelica, brindó recomendaciones a tomar en cuenta, al momento de comprar artículos y así evitar enfermar.

Una de las medidas importantes es adquirir juguetes que tengan información clara en las etiquetas (códigos, marca, país de origen, etc), evitar comprar artículos que se despinten con facilidad y que tengan olores desagradables o muy fuertes, asimismo comprar juguetes con registro nacional y autorización sanitaria en el rotulado.

"A veces por el entusiasmo los padres de familia obsequian a sus hijos máscaras , calabazas o productos similares, sin saber que les podrían generar severos perjuicios a la salud, para evitar ello deben verificar que el producto tenga los datos del fabricante nacional o empresa importadora, incluyendo el número del lote del producto, número de registro nacional y de autorización de DIGESA, debe tener el símbolo de advertencia sobre la edad apta para el uso, además mencionar las recomendaciones de uso y advertencias en castellano", aseveró Contreras Gómez.

PELIGRO. El especialista agregó que un juguete tóxico puede provocar reacciones inmediatas si los niños son alérgicos o su piel es sensible a los colorantes. "A largo plazo pueden lesionar los pulmones, riñones, el sistema nervioso central reproductivo, causar anemia, dolores de estómago y estreñimiento", aseguró.

OPERATIVOS. Justamente hace unos días atrás, la DIRESA y la Red de Salud Huancavelica, iniciaron una campaña de información y concientización a comerciantes, a fin de que conozcan que tipo de productos están autorizados a vender y cuales no, debido a que exponen la salud de los consumidores. "Hemos concluido la etapa de concientización, ahora lo que toca es realizar operativos inopinados y de hallarse productos considerados nocivos serán decomisados, pues debemos velar por el bienestar de la ciudadanía", finalizó el especialista.

Como es sabido, el año pasado fueron decomisados más de 700 productos de un solo establecimiento comercial.

Cabe precisar que las intervenciones no solo serán en la provincia huancavelicana, si no también en Tayacaja, Acobamba, entre otras.

Riesgo

Algunos juguetes tienen metales pesados

Los denominados juguetes tóxicos, generalmente tienen metales pesados, por encima de los niveles permitidos, en sus composición pueden tener cadmio, plomo, arsénico, antimonio o mercurio, por ello es fundamental evitar llevárselos a la boca, también es vital verificar la edad recomendada, comprar en lugares formales y exigir comprobante de pago, en caso de accidentes o intoxicaciones acudir de inmediato al centro de salud u hospital.