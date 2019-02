Sobrevivientes de violenta jornada cuentan detalles de experiencia vivida

Sobrevivieron a una terrible jornada de violencia, sin embargo terminaron con heridas de bala y están internados en el hospital.

Dos de los lesionados por arma de fuego en el distrito de Paucará, quienes permanecen en el nosocomio Zacarías Correa Valdivia, contaron pasajes del violento episodio que casi acaba con sus vidas.

AGRICULTOR GRAVE. David Aguirre Montes (38), narró que fue a recoger a sus hijos, quienes jugaban en un hipódromo, ubicado muy cerca a la comisaría donde se desarrollaron los peores disturbios.

“Yo solo estaba recogiendo a mis niños, no he participado en la toma de la comisaría, pero el lugar estaba lleno de gente, ahí no más empezaron a tirar bombas lacrimógenas yo traté de salir del lugar con mis niños, pero una bala me cayó en la pierna y me empecé a desangrar”, cuenta el poblador.

David, quien es agricultor, tiene 6 hijos menores de edad y fue alcanzado por un proyectil en la pierna derecha. “Me han dicho que se ha roto mi hueso y me van a referir a Huancayo o Lima, lo que más me preocupa son mis hijos, quienes están abandonados pues mi esposa ha venido a acompañarme”, aseveró el paciente.

VIO LA MUERTE. Por su parte Isac Taipe Aguirre (18), quien es estudiante y recibió una bala a la altura del abdomen, también continúa internado en el área de cirugía del nosocomo.

“Yo soy de Andabamba y regresaba a mi casa, pero no había pase, por ello dejé mi moto lineal, había mucha gente por toda la zona, cuando estaba avanzando me cayó una bala perdida, porque empezó el enfrentamiento afuera de la comisaría. Yo sentí como electricidad y luego vi que bastante sangre salía casi por mi pecho, caminé 10 metros y luego me caí. Mi familia me llevó al centro de salud, pero yo pensé que me iba a morir”, es el testimonio del afectado.

Cabe señalar que otro herido de bala, también está en situación delicada e internado en el nosocomio,

El director del hospital regional, Julio Melchor Acevedo, en persona fue a verificar el estado de los pacientes heridos.