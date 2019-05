Son 22 los funcionarios de confianza que no están en el CAP del Gobierno Regional

Síguenos en Facebook

La Contraloría observó la designación de 22 funcionarios porque cargos no están contemplados como puestos de confianza en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH).

A esto, el asesor del GRH, Ciro Soldevilla, afirmó que son cargos esenciales del GRH que deben ser designados a personas de confianza de la gestión actual de gobierno.

NO ESTÁN EN EL CAP. En el informe N° 009-2019-OCI/5338-VC, la Contraloría advierte sobre las designaciones que fueron realizadas a inicios del presente año.

En la sede central del GRH son 16, entre ellas, la designación de titulares en la Oficina de Tesorería, en la Oficina de Defensa Civil, en la DIRCAMS, en la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, en la Subgerencia de Estudios, en la Subgerencia de Gestión Ambiental, entre otras.

Y en las unidades ejecutoras son seis: DIRESA uno, Red de Salud de Huancavelica dos y en UGEL son tres: uno en Tayacaja, otro en Huaytará y el último en Surcubamba.

RESPONDE. El asesor del GRH aseveró que el CAP de la entidad regional está mal elaborado y lo están actualizándo al igual que otros documentos.

“El CAP del Gobierno Regional no está bien elaborado, un ejemplo, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, en el CAP no aparece como un cargo de confianza y es una plaza que ni siquiera tiene presupuesto, entonces, esto es inaudito, como es posible que esta oficina no tenga una plaza prevista; y que no esté en el CAP, es una aberración”, manifestó Soldevilla.

Acotó: “Estamos en un proceso de actualización de los documentos de gestión, y hemos empezado con el ROF (Reglamento de Organización y Funciones), que es lo primero que tenemos que establecer y ya se ha aprobado por el Consejo, y ahora estamos pasando al tema del CAP”.

Asimismo, el asesor expreso que, “Estamos haciendo el descargo, en todo caso se dejará sin efecto la designación y se tendrá que contratar a estas personas”.