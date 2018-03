​Transportistas siguen viajando con la muerte en cerro Hatun Rumi

Síguenos en Facebook y YouTube

Hace dos días, el desprendimiento de tierra y piedras del cerro Hatun Rumi, tuvo como consecuencia la muerte de una persona que viajaba por la carretera que está en las faldas de dicho cerro. Ahora la vía está habilitada una vez más y los transportistas siguen trasladándose por esta carretera porque no existe una vía alterna. Ante esto, el gobernador regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez Oré, aseveró que está gestionando para habilitar una vía alterna.

VIAJANDO CON LA MUERTE. Tras el accidente de tránsito, suscitado días atrás en faldas del cerro Hatun Rumi, el Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) trabajó en despejar la vía una vez más, no obstante, el temor es constante ya que no se sabe cuándo puede derrumbarse de nuevo parte del cerro. “Soy comerciante y constantemente viajo de Huancavelica a Huancayo y viceversa llevando mi mercadería. El derrumbe es una señal para que el Gobierno Regional habilite una vía alterna, lo cual debieron haber hecho antes de intervenir el cerro. Ahora, por necesidad, tenemos que pasar por el lugar del accidente, temiendo por nuestras vidas”, expresó Wilmer Solano (49).

VÍA ALTERNA. El mandatario regional aseveró que el desprendimiento de tierra y piedras no fue del lugar donde el GRH está interviniendo al cerro Hatun Rumi. “Llegamos al lugar de los hechos para investigar que había pasado, y comprobamos que el deslizamiento de tierra y piedras no fue de la zona intervenida que es la parte de arriba del cerro. Lo que se desprendió es de la zona intermedia, la cual ya estaba siendo afectada por las lluvias”, manifestó el gobernador. Acotó que está gestionando una vía alterna por el distrito de Acoria. “También se instalarán banquetas para que este lamentable suceso no ocurra otra vez”, agregó Álvarez. Aconseja El gobernador regional recomendó a los transportistas y viajeros, trasladarse por esa zona durante el día, por seguridad.