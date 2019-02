Vecinos de Quintanillapampa viven en zozobra por temor a inundaciones y desastres

Síguenos en Facebook

Las constantes inundaciones y aniego de las calles provocadas por las lluvias y granizadas, mantienen en zozobra a decenas de pobladores del sector de Quintanillampana, distrito de Ascensión, donde ya han sido afectadas 14 familias.

La estimación y evaluación de daños, la realizaron servidores de la oficina de Defensa Civil de ese distrito, quienes llegaron a la zona, acompañados por representantes de las municipalidades de Ascensión y de Huancavelica.

En la visita constataron que el desfogue de las aguas pluviales de Quintanillapampa desembocan en el río Ichu mediante una tubería, y cuando el caudal del río se acrecienta el tubo es cubierto por el agua, imposibilitando el desfogue y ocasionando empozamiento del líquido que aqueja a las familias.

Ante esta situación, la citada oficina de Defensa Civil colocó una válvula de sheck para evitar el acceso del agua del río y el municipio huancavelicano entregó 20 galones de combustible, además aseguró el apoyo de un volquete como plan de contingencia, ante posibles emergencias.

También exhortaron a la población a mantener limpios los sistemas de desagüe por donde discurren las aguas pluviales, a fin de evitar los aniegos.

NO ES SUFICIENTE. Al respecto Santos Suárez, uno de los vecinos de ese sector, consideró que no basta entregar ayuda paliativa, que no resuelve el problema, ni garantiza la seguridad de los lugareños.

“La solución es hacer un drenaje pluvial, el mejoramiento de la defensa ribereña, pues existe peligro de desborde del río Ichu, por ello un tema importante de prevención sería realizar la descolmatación y encausamiento del afluente, pues si en algún momento ocurre una nevada, el riesgo de desborde es muy grande”, aseveró el preocupado vecino.

Cabe señalar que desde hace años Quintanillapampa está catalogado como sector con escenario de riesgo en Huancavelica,

Hace unos días una fuerte lluvia y granizada dejó inundadas a varias viviendas de Quintanillapampa