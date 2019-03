Vicegobernador Guillermo Quispe: “Nunca me tomé foto con Pavel Lacho”

Síguenos en Facebook

El vicegobernador regional de Huancavelica, Guillermo Quispe Torres, afirmó que nunca se tomó una foto con su antecesor Pavel Lacho Gutiérrez.

“No tendría nada de malo tener una amistad con una exautoridad, sin embargo, considero que no deberían fiarse en fotografías que son trucadas, montadas, editadas, y sobretodo por los famosos trolls o páginas con entidades falsas. Esa foto donde aparezco con el anterior vicegobernador no es verdadera, yo nunca me he tomado foto con la exautoridad. Con el señor Pavel Lacho, nos hemos comunicado solamente con el saludo, más allá de ello no tengo ninguna amistad, él lo sabe y yo también”, manifestó la actual autoridad regional.

El vicegobernador exhortó a la población que no se deje confundir con las páginas de trolls que solo pretenden afectar a la actual gestión del Gobierno Regional de Huancavelica.

“Hay que evitar estas fotografías falsas que finalmente acarrean suspicacias de que pudiera haber algún vínculo, lo cual reiteramos que es totalmente falso. Somos una gestión distinta, con diferente política de gestión”, dijo Quispe.