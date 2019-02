Vicegobernador se queja de sueldo de 3 mil 699 soles y no descarta pedir aumento

A su primer mes de gestión como vicegobernador regional de Huancavelica, Guillermo Quispe Torres sintió las consecuencias del acuerdo de consejo que fue aprobado el 15 de marzo del 2018, el cual le reduce la remuneración de la autoridad a menos de lo que recibe como dietas un consejero al mes.

Mientras que el vicegobernador afirma que está solicitando el asesoramiento del asesor jurídico del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH); el gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GRH, Edgar Anccasi Jurado, aseveró que esto no variará hasta que el Consejo lo modifique.

REMUNERACIÓN. De acuerdo a la información que maneja el Área de Remuneración de la Oficina de Recursos Humanos del GRH, el vicegobernador recibió de remuneración del mes de enero del 2019 el monto de 3 mil 699.74 soles.

Asimismo, el gobernador recibió una remuneración de 14 mil 300 soles y los consejeros percibieron una dieta de 4 mil 290 soles (2 mil 145 soles por cada sesión ordinaria).

“Las remuneraciones y dietas de las autoridades no han variado desde que se aprobó en sesión de Consejo, y se mantendrán así hasta que el Consejo Regional decida nivelarlo en el plazo establecido por ley”, manifestó el gerente.

Acotó: “Si se nivela, el presupuesto ya se ha previsto para que luego no existan inconvenientes”.

Por su parte, Guillermo Quispe afirmó que está solicitando al asesor jurídico de la entidad regional que revise el caso.

“Estoy en evaluación, estoy solicitando al asesor jurídico, qué posibilidad habría de solicitarlo en el marco, no tanto de aumento, sino de nivelación de los haberes, toda vez que como autoridad, mi dedicación es exclusiva al trabajo de Huancavelica. Aún no sé cuánto he recibido pero seguro es el monto que fijó el anterior Consejo”, manifestó el vicegobernador.

La nivelación debe ser en el primer trimestre de cada año. Cabe señalar que en el 2018, el GRH solicitó la nivelación en marzo.