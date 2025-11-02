



Las cámaras de seguridad captaron a tres delincuentes entre ellos una mujer que llegan hasta la puerta principal del edificio ubicado en la cuadra 5 del Jr. Amazonas donde se ubica la tienda Compu Game Store.

Los maleantes, que usaban ropa oscura, terminan arrastrándose, para evitar activar la alarma y se llevan 58 laptops, memorias madres, proyectores y otros.

ATENTOS

Cerca de las 3 de la madrugada del viernes, los facinerosos abren la puerta con mucha facilidad, ingresan al almacén y rampando avanzan con las cajas de laptops de alta gama.

Todo lo robado lo sacan en seis bolsas que son llenadas en la maletera de un station blanco.

Mientras la unidad avanza con lo hurtado, los tres ladrones se van caminando hacia el Jr. Puno.

Los propietarios del negocio señalan que el valor de lo robado es de 200 mil soles.

Según las imágenes los delincuentes de entre 26 y 37 años, estuvieron al menos tres horas en el interior del negocio porque ingresan al promediar las 2 de la madrugada y terminan de consumar su delito a las 5:25 de la mañana.

Los agentes de la Divincri ya tienen en su poder los videos y los agraviados piden la pronta identificación del vehículo y la captura de los cacos que forman parte de una banda que se dedica a robar comercios haciendo forados y rampando para burlar la alarma. Éstos tienen como cómplice a una joven mujer.

Según las imágenes, son tres los ladrones que roban tiendas en la Av. Giráldez donde el 2019 robaron ya varios comercios los que marcan la zona previamente, y uno cuarto llega con la movilidad para escapar con el botín.