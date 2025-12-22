Durante las celebraciones de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, los delitos se incrementan. Según el mapa en la ciudad de Huancayo, el delito más cometido es el robo en sus diversas modalidades, le sigue el robo agravado, el hurto simple y el hurto agravado. Además están los casos de violencia familiar, lesiones simples, el delito de peligro común y los casos de extorsión.

“En los mercados, ferias y sitios de alta afluencia de personas, la modalidad que más predomina es el hurto. Una de las modalidades son “los lanzas” que se te pegan y de manera disimulada te sacan la billetera. Otra modalidad violenta es “el cogoteo”, cuando el delincuente te pone el brazo al cuello, para quitarte el celular, la billetera o la cartera”, dijo el jefe de la región policial Junín, general PNP, Danilo Vera Carbajal.

Las más utilizadas son: el raqueteo, cuando los delincuentes en vehículos (motos o autos) identifican víctimas distraídas, bajan rápidamente y las asaltan usando armas. En 2025, el robo de celulares bajo esta modalidad ha crecido significativamente.

Acorralamiento, cuando grupos de 3 a 5 personas rodean a un peatón en zonas concurridas, utilizando empujones y bloqueos físicos para inmovilizar a la víctima mientras sustraen pertenencias de bolsillos o mochilas.

Cogoteo y Raponazo. El primero implica asfixia temporal o sujeción por el cuello, mientras que el segundo es el arrebato violento de objetos (carteras, teléfonos) en movimiento.

Marcaje, es la vigilancia a personas que retiran fuertes sumas de dinero de bancos para asaltarlas posteriormente.

Además está la clonación. Uso de dispositivos ocultos en cajeros automáticos (como el “lazo libanés”) para copiar la banda magnética y el PIN de las tarjetas.

Para minimizar estos delitos, se disponen de unidades especializadas como los Halcones, que están al pendiente de este tipo de robo y que estarán en las zonas bancarias como en la calle Real desde Mariátegui, hasta Faustino Quispe. La avenida Ferrocarril en las afueras del Real Plaza.

Peligro común. Es uno de los delitos más cometidos por los conductores que son intervenidos y detenidos por manejar un vehículo en estado de ebriedad.

Programa vecindario seguro para vigilar calles

El general Danilo Vera, señaló que hay 3400 efectivos policiales en 160 camionetas y 190 motocicletas, cumplirán labores de patrullaje en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, que tienen sectores, cuadrantes y sub cuadrantes para brindar seguridad a la población, bajo responsabilidad.

La policía, unidades del Serenazgo, las juntas vecinales y las cámaras de video vigilancia en los diferentes distritos e incluso se incluye a las alarmas vecinales, todos integrados a la central de emergencia.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Huancayo, César Ramos Chahuayo, manifestó que todas las 54 cámaras de videovigilancia están operativas, 20 tienen algunas fallas pero los proveedores van a solucionar. Mencionó que el trabajo con la policía será en equipo para acudir de manera inmediata ante las emergencias.

El patrullaje en motos es de 7 am a 11 pm y en camionetas, las 24 horas del día, bajo responsabilidad en cada punto crítico de la ciudad.

Policía realiza patrullaje por mercados, ferias, bancos, terminales terrestres y sitios turísticos donde más se cometen ilícitos. Aún así demandan a la población que sale a hacer sus compras estar atentos.