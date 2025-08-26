Vender un vehículo, que al parecer está en oferta y el valor monetario está por debajo del precio del mercado formal, es la nueva modalidad para estafar a los ciudadanos que buscan su carro propio. Muchas de estas unidades son robadas y sus placas, así como número de serie de motor y chasis son regrabados. Comprar una de estas unidades podría acarrear problemas legales serios como una denuncia por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de recepción.

Casos

En lo que va del año la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPIRV) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Huancayo, logró la recuperación de 85 vehículos que fueron robados en diversas partes del país y terminaron circulando en la Incontrastable.

“En los últimos 30 días se logró la intervención de 14 vehículos mayores y 2 motocicletas que han sido recuperadas en la ciudad de Huancayo, pero robadas en otras partes del país”, informó el jefe de la Región Policial Junín, general PNP Danilo Vera.

Todos los vehículos recuperados por la PNP, tienen las mismas coincidencias, como la de haber sido robado en otras partes del Perú, principalmente Lima, circular con una placa falsa, borraron los números de serie del motor y chasis y regrabaron otros, con los que lograron sacar nuevos documentos, además, son vendidos a precios baratos, por debajo del mercado formal nuevo o de segundo uso.

Cuidado con los precios

“Tenemos una camioneta 4x4 Hilux, marca Toyota, cuyo precio promedio es de 120 mil soles, sin embargo, lo estaban vendiendo en 20 mil soles. El ciudadano tiene que estar alerta y sospechar de un precio tan barato, porque sin lo compra y la Policía lo intervienen en posesión del vehículo, puede ser denunciado por recepción”, agregó la autoridad policial.

La UPIRV Huancayo, cuenta con 30 peritos especializados en investigación, identificación de vehículos clonados y operativos. Por eso invitaron a la población para que puedan acudir a su base en El Tambo, ubicada en la esquina de la avenida Ferrocarril y el jirón Juan Parra del Riego.

“Por día estamos atendiendo entre 5 a 10 consultas, todas son gratuitas pero tienen que traer el vehículo a la base para poder verificar”, manifestó el jefe de Upirv Huancayo, capitán PNP, Brayan Vergara.

Placas artesanales

Otra de las intervenciones a vehículos, que hace la UPIRV Huancayo, es por llevar una placa de fabricación artesanal. Los efectivos recomiendan, que en caso de pérdida o robo de placa, sea de moto o carro, deben acudir ante la Upirv para presentar su denuncia y tramitar una nueva. No deben acudir a centros de fabricación artesanal o clandestino, porque generaría más problemas.

“Se ha incrementado las denuncias por pérdida de placas. Para hacer un nuevo trámite, antes se podía presentar su denuncia en cualquier comisaría, no obstante, ahora solo se hace en la Upirv, y tiene que ser el propietario del vehículo”, acotó el jefe policial.

Ayer por la mañana se entregó una moto recuperada a su propietario.