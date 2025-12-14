Delictivo. El conductor de un vehículo embistió a una transeúnte y lejos de ayudarlo eligió darse a la fuga. El hecho ocurrió en la Carretera Central, altura del distrito de Sicaya.

La víctima Alan Ráez Tito, quien cumplió 39 años, caminaba por ese sendero sin advertir el peligro. Usuarios de la vía que se encontraron con el cuerpo del infortunado, solicitaron apoyo a la comisaría del distrito de Sicaya, cuyos agentes confirmaron el deceso del peatón. El causante se dio a la fuga, abandonando el cadáver en el asfalto. El accidente ocurrió la madrugada de ayer.

El cadáver de Alan Ráez fue trasladado a la morgue de Hualhuas. La víctima fue embestida cuando cruzaba la pista. Policías de la UPIAT realizan las investigaciones del caso a fin de identificar, ubicar y capturar al conductor fugitivo que ahora es buscado por homicidio culposo.

LAMENTAN

Los familiares mencionaron que Alan Ráez, hijo de un locutor de Radio Escala de Oro, salió de su vivienda y al parecer de regreso a casa encontró la muerte.

Otro accidente se suscitó en el km 152+500 de la carretera Yauyos - Chupaca en Chaquicocha. El camión de placa W1G-877, que era conducido por Johan Casas Llanco (22), chocó frontalmente con el vehículo de placa S1X-867 conducido por Alex Carranza Huaripata (26).

Como consecuencia quedaron heridos los conductores: Johan Casas Llanco (22) con politraumatismo y Alex Carranza Huaripata quien resultó con contusiones. Ambos fueron evacuados a una clínica de Huancayo para su atención.