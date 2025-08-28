



Fueron a Lima convencidos de que viajarían a España con un contrato laboral seguro. Las víctimas que suman 36 entre, ellos al menos 20 huancaínos, renunciaron a empleos estables, se hicieron préstamos para pagar los mil dólares que exigían como parte del trámite.

Los criminales, que fingieron formar parte de la empresa Talento Grupo Internacional, estafaron a los incautos.

En la capital fueron hospedados y abandonados en el hotel World Perú, allí se sospechó de la estafa y llamaron a la Policía.

Denuncian

La modalidad comenzó con anuncios en internet y mensajes en grupos de WhatsApp.

Los interesados eran contactados por un hombre que usaba el nombre falso de Erick Añacate, quien aseguraba tener convenios con empresas en España.

Con esa versión, convencía a los postulantes de depositar dinero en cuentas peruanas a cambio de la promesa de un contrato legal y documentación de viaje.

Luego de realizar las transferencias, las víctimas recibían indicaciones para trasladarse a Lima, donde supuestamente partirían hacia Europa.

Agentes de la División de Estafas de la Dirincri detuvieron a tres sospechosos entre ellos Diana Meléndez Oliveira, titular de la cuenta bancaria. Junto a ella fueron arrestados otros dos.

Historial

Según la Policía, el timador es José Agurto Valdivieso (a) ‘Ingeniero’ quien tiene 29 denuncias.

El contacto principal era “el Ingeniero”; una vez realizada la transferencia a las cuentas indicadas, el sujeto dejó de responder.