Se han convertido en el terror de tiendas y supermercados, son invisibles para la vigilancia y sus principales personajes son mujeres que actúan con increíble agilidad. En cuestión de segundos son capaces de esconder entre sus prendas, bolsos, mantas, carritos de bebé, cualquier producto. Se trata de las “tenderas”, el terror de los negocios.

El 2025 más de 50 cayeron robando bajo esa misma modalidad y de enero a la fecha son 10 los tenderos atrapados hurtando víveres, ropa, productos de higiene, peluches y otros en Huancayo.

Ese es el caso de María G. C. (18), Amada Lanazca Q. (19), Mélani Salvador H. (23) y Yaneris Tadeo S. (19), quienes cayeron hurtando con dos bebés y un niño en un local de la Av. Catalina Wanka.

CÁMARAS

Las féminas que operaban hace meses fueron liberadas, el juez rechazó la prisión preventiva y dispuso comparecencia con restricciones. En tanto, el pequeño de 3 años que fue utilizado por su madre para los ilícitos, fue internado para su protección en el Centro de Acogida Residencial (CAR) Domingo Savio de la Beneficencia de Huancayo (SBH).

El niño registra un caso de violencia el 2024, cuando la madre tenía 17 años.

Asimismo, las cámaras de seguridad captaron el robo de un celular de mil 500 soles en un minimarket de El Tambo.

Según las imágenes, a las 9:30 a. m., una mujer distrae al vendedor, mientras su pareja hurta el móvil. En otra tienda de las calles Ancash y Piura, robaron una cartera y retiraron el dinero de la tarjeta. Las mismas ladronas robaron 4 pantalones de la tienda ‘Mariana’.