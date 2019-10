2303 adolescentes reciben atención en 450 servicios de salud

Síguenos en Facebook

Violencia, embarazo no planificado, baja autoestima, dificultades de comunicación, bajo rendimiento escolar, entre otros son los problemas que en la actualidad atraviesan los adolescentes entre 12 y 19 años en la región Junín.

No obstante, hace dos años la población de adolescentes tiene un mayor acceso a los servicios de salud del país, gracias al paquete de atención integral diferenciada que brinda el Ministerio de Salud (Minsa), con la finalidad de prevenir conductas de riesgo y promover estilos de vida saludable con enfoque de confidencialidad y respeto a sus derechos. En Huancayo y Concepción ya atendieron a 2303 menores.

CIFRAS. Según la Dirección Regional de Salud, en la región Junín, existen 161,575 adolescentes (12 a 17 años) y 299,005 jóvenes (de 18 a 29 años), siendo este grupo poblacional el 33% de la población total, a los cuales se oferta atención integral de salud gratuita y de calidad, con profesionales de salud debidamente capacitados para atención especializada del adolescente y joven. Ellos tienen acceso a los 450 servicios diferenciados (espacios exclusivos en establecimientos de salud y en colegios coordinados, con horarios de atención fuera de la jornada escolar o laboral).

La coordinadora de la etapa Vida Adolescente -Jóvenes de la Red Valle del Mantaro, Gabriela Ramón Gómez manifestó que los escolares tienen múltiples problemas. En ellos se encontró talla baja, deserción escolar, anemia, depresión, embarazo en adolescentes, problemas con los cuales tienen que lidiar cuando aún están en una etapa difícil de su vida, sujeta a muchos cambios.

Por ejemplo en colegios de Huancayo y Concepción se detectaron a 126 embarazadas y 8 de ellas ya dejaron de estudiar, por el temor de ser señaladas y marginadas.

Al respecto la obstetra, invocó a los padres de familia, a no permitir que las adolescentes dejen de estudiar, ya que no solo se les limita su derecho a la Educación, sino además la posibilidad de tener mejores oportunidades. El personal de salud, necesita del apoyo de los padres de familias, ya que muchos jóvenes viven prácticamente solos, por las largas jornadas laborales que tienen sus padres y no están cuando más los necesitan.