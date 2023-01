Estafadores cibernéticos usando una modalidad conocida como ‘phishing’, están robando el dinero de incautos.

Los maleantes se hacen pasar por personas o entidades bancarias para vulnerar la seguridad de su cuenta, lo hacen enviando mensajes y solicitan a los clientes acceder a un enlace para actualizar información personal o acceder a ciertos servicios, esto con el propósito de robar los datos y el dinero de las cuentas bancarias de los usuarios. Este delito que se conoce como ‘phishing’.

En Huancayo, cinco ciudadanos han sido víctimas de este robo de dos y hasta con 6 mil soles.

Una de las agraviadas es Thalía HV (27), quien con este fraude informático, le sustrajeron más de 4 mil soles. También el docente Grover GR (35), denunció haber sido víctima del mismo ilícito, luego que recibió notificaciones a su correo electrónico sobre transacciones entre sus cuentas, entre ellas desde su cuenta “millonaria soles” y de su cuenta “alcancía virtual” transfirieron a una cuenta de “soles simples”.

Los timadores realizaron compras en tiendas virtuales por la cantidad de 2 mil 870 soles. No sabe quiénes realizaron dichas transacciones, ya que el agraviado contaba con sus tarjetas, DNI, celular y lo que es peor no hizo ningún movimiento bancario.

De enero a la fecha se recibieron ya cinco denuncias de estafa con esta modalidad en Huancayo.

La Policía advierte que si le llegan mensajes a sus correos no debe abrirlos, pues las empresas legales usan correos oficiales. Asimismo, los estafadores envían correos con la siguiente información “cuenta suspendida”, “actualice su información de facturación”; otras veces indican: “su membresía no se pudo renovar porque la facturación que se presentará ya no es válida”.

Sepa cómo prevenir

La policía aconseja evitar responder a mensajes que tengan origen sospechoso. Si nota algo fuera de lo normal comuníquese con su agente financiero y hágale saber lo que está ocurriendo. La prevención puede evitarle sinsabores. Otro camino es denunciar ante la policía y dejar constancia de actividades intrusas en su celular.