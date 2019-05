​Acude a hospital con bebé muerto en vientre y le niegan atención (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una madre de familia, que concurrió con un bebé muerto en el vientre, no fue atendida en el área de Emergencia del hospital El Carmen.

El personal de salud le respondió que por no tener fiebre o sangrado, su caso no constituía una emergencia.

“En el hospital me dicen que no me pueden atender a menos que tenga sangrado o fiebre, pero yo no sé que voy a hacer con un bebé muerto en el vientre, de la posta me enviaron para que me atiendan de manera inmediata, pero aquí no quieren y tengo miedo que se pueda complicar”, dijo solloza, Tatiana Mudarra Noriega.

La mujer dijo que tenía que sacar un cupo por consultorio externo, al cual no accedía fácilmente. Luego que acudió a los medios de comunicación, recién en el hospital accedieron a darle atención inmediata para que su salud no se vuelva a complicar a causa del aborto espontáneo.