Adecúan colegios en locales comunales para inicio de clases

El director regional de Educación; Héctor Chávez Melchor advirtió que aquellos centros educativos de la zona Vraem y la zona altoandina de la región que no han subsanado las deficiencias observadas por Defensa Civil no abrirán sus puertas este año escolar 2019. Señaló que son 85 locales escolares a los que se les halló deficiencias en su infraestructura, en algunos casos se están adecuando locales comunales para que los niños no se perjudiquen.

“No permitiremos que se ponga en peligro la vida de niñas, niños y adolescentes. Los directores de estos colegios deben hacer las coordinaciones con las diversas Ugels para prever estos casos”, aclaró Chávez.

La autoridad educativa informó que alumnos de dos colegios en el distrito de Ricrán en Jauja iniciarán sus labores en el local comunal que ha sido ambientado con ese fin. Señaló ademas que vienen gestionando aulas prefabricadas para ellos y así tenga mas comodidad al momento de recibir sus clases.

RIESGO. Hasta el momento la DREJ ha confirmado que son alrededor de 85 las instituciones educativas que se encuentran en esta situación de riesgo. En Junín hay una institución afectada, en Río Tambo dos, Ene Mantaro 10, Chanchamayo 12, Jauja 11, Yauli 11, Concepción 27, Tarma 3, Chupaca 8 en otras Ugeles hay otras más.

En la región hay más de 150 mil alumnos que tienen que retornar a sus aulas, aseveró Chavez quien espera que el 11 de marzo no se presente ningún inconveniente para que se pueda dar inicio al año escolar 2019.

DETALLES. Los centros educativos más afectados son los de las zonas rurales de cada provincia.