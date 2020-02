Agricultor pierde los dedos cuando cosechaba, los lleva a hospital y se los reimplantan

El agricultor Líder Quintana Sánchez de 37 años llegó al hospital Carrión, con los dedos cercenados. Unas horas antes, estaba trabajando con su tractor y un pistón de la pala mecánica, se los voló tras una mala maniobra.

Testimonio. “Yo sufrí el accidente, estaba cosechando la alcachofa y al levantar la pala, el pistón me voló 3 dedos, entonces aunque me desangraba cogí mis dedos y me fui primero al centro de salud de Concepción, allí me dijeron que me vaya al hospital que no podían solucionar el problema”, comentó.

Entonces, los familiares de Líder lo evacuaron al hospital Carrión, a las 18:30 donde llegó por emergencia y lo atendieron de inmediato.

La médico especialista en microcirugía, Gloria Salas, manifestó que el paciente llegó al hospital por la amputación de medio, anular y meñique y como trajo la parte seccionada de dos dedos se procedió a la reconstrucción.

“Hemos tenido que hacer una anastomosis (unir) las venas, arterias y los nervios para que haya sensibilidad, en el tercer dedo se hizo un colgajo de avance”, comentó la especialista, que utiliza un moderno miscroscopio de oftalmología para realizar este tipo de operaciones.

Mencionó que si hubiera pasado más tiempo no hubiera podido reimplantar los dedos al paciente, ya que en estos casos el tiempo es vital para la reconstrucción.