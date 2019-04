Alcalde de Huancayo sobre Alan García: "Tenemos que valorar la vida de un ser humano"

Síguenos en Facebook

El alcalde de Huancayo, Henry López Cantorin llamó a dejar de lado los tintes políticos y mandó sus condolencias a la familia del exmandatario Alan García y a los militantes apristas por la muerte de su máximo líder. "Nosotros tenemos que comprender y valorar la vida de un ser humano (...) estamos viendo que vivimos en un país tan fraccionado, existe tanta polarización, las denuncias que se dan sobre autoridades políticas, muchas tienen asidero pero otras no tienen asidero legal, hoy los lideres políticos se siente vulnerados por la famosa prisión preventiva que no es un resultado concreto de un delito cometido sino antecedentes que recién se van a investigar y para que no exista fuga internan a funcionarios y políticos a prisión", señaló.

El burgomaestre llamó a la reflexión tanto al Poder Judicial como malos medios de comunicación a no "mediatizar" estos casos, "atentan contra la persona y la familia y tal vez eso ha conllevado a esta presión y que el presidente haya decidido quitarse la vida", indicó.

Estas declaraciones las dio durante la inspección a lo que seria la Carretera al Bicentenario en San Jerónimo de Tunan.