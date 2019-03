Alcalde de Huancayo sobre ordenanza contra venezolanos: "Si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto"

Síguenos en Facebook

Medidas contras los llaneros. El alcalde de Huancayo, Henry López, anunció que su comuna presentará una ordenanza contra los ciudadanos venezolanos. El burgomaestre, vía Facebook, ratificó su posición de fastidio por la presencia de llaneros en la ciudad.

Según explica el comunicado, la "creciente y descontrolada" presencia de ciudadanos foráneos, "la misma que conlleva al crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos", ha generado que el municipio ratifique su posición de decretar un "Huancayo libre de venezolanos".

"Incluso, hace algunas semanas un joven que permanecía desaparecido, fue hallado muerto luego de haber acudido a una de esas discotecas que ya clausuramos ("Kimbara"), pero que tenía como vigilantes a varios extranjeros, quienes podrían estar involucrados en su desaparición", reza el documento.

Debido a esto, la comuna huancaína indicó que "se está trabajando una ordenanza municipal, que tiene como sustento legal la ordenanza regional N°108-2011-GRJ/CR publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo de 2011 que en su artículo quinto establece que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas de la región Junín, fomente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal".

En tanto, el alcalde restó importancia a las opiniones que lo tildan de xenófobo y asegura que va a dar cara por su ciudad.

"A mí me eligieron para poner en orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto, y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron hoy, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad, no voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí, ni a nadie", aseveró la autoridad edil.