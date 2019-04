Alcalde de Jauja: “Si alguien quiere conversar sobre otro aeropuerto no tendría cabida”

Cambió de discurso. El alcalde de Jauja César Dávila Veliz cerró las puertas a cualquier diálogo o tratativa con el gobierno regional respecto a la construcción de un nuevo aeropuerto en el Valle del Mantaro. “Si alguien quisiera conversar sobre otro aeropuerto ya no tendría cabina. (...) Los jaujinos defenderemos (nuestro aeropuerto) y haremos respetar su modernización. (...) El gobierno central no va a dar un sol para otro aeropuerto que no sea para el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja”, dijo.

Este mensaje lo dio en su audiencia por los 100 días de gestión luego de recibir muchas críticas en la provincia por su postura respecto a este proyecto.

ENFRENTADOS. A un inicio Dávila Veliz señaló que no estaba en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto e incluso tuvo varias reuniones con el gobernador Vladimir Cerrón. Pero la presión de la población jaujina le hizo cambiar de opinión y el lunes se mostró en contra de “dar luz verde” a nuevos proyectos. Esta declaración del alcalde jaujino le cierra la puerta al patronato Aeródromo Wanka que en su última reunión anunció que buscaría un acercamiento con los líderes de esta provincia.

“Ya funciona (el aeropuerto), van a venir dos aeronaves más y para eso yo le estoy dando fuerza ahora a los hoteles, restaurantes, circuitos, turísticos que ya están en camino y encima la autopista Jauja-Huancayo (proyecto que propuso ante el gobierno regional). Unámonos, trabajemos sin odio, pensando en nuestra querida provincia de Jauja y si alguien quisiera conversar sobre otro aeropuerto creo que ya no tendrá cabida. Nosotros somos claros, tenemos un aeropuerto y cada uno tiene el derecho a hacer lo que pueda pero nosotros no tenemos por qué dar luz verde”, sostuvo. Esta declaración vuelve a complicar el proyecto aéreo.

CASO. A pesar de tener la licencia social de Orcotuna en 2012, el GRJ no pudo avanzar con el aeropuerto por protesta jaujina.