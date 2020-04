Alcalde de Junín pide a los gobernadores de Pasco, Huánuco y Ucayali ayudar a su población

Escrito por: Daniel Mitma





Un gran número de pobladores que se movilizan por la carretera que conecta Junín con las regiones de Huánuco, Ucayali y Pasco viene sufriendo por falta de alimento y el clima. Ayer el alcalde de Junín Jorge Luis Tejeda hizo un llamado a dichos gobiernos regionales para que dispongan el traslado de estas personas.

NECESIDAD. “La población de Junín se ha puesto de pie para ayudarlos. A algunos con un camión que los llevó hasta la frontera, la municipalidad puso el combustible. Pero en muchos casos son familias, niños ancianos y en Junín ya llegó el tiempo de heladas que puede enfermarlos por las condiciones en que se trasladan”, sostuvo el edil.

Tejeda advirtió que mientras Junín intenta buscar las formas de que sus ciudadanos vuelvan, estas regiones han abandonado a su población. “Ayer y antes de ayer el traslado ha sido masivo”, agregó.

Por otro lado, el apoyo con alimentos y vestido que puedan dar es mínimo. Los recursos de la comuna se han agotado en estos días además de la reducción de Foncomun que han tenido.

ESPERA. Por otro lado, esperan la disposición del Gobierno Regional para el traslado de juninenses a la provincia: son alrededor de 50 habitaciones que tienen para albergar a población en los 3 establecimientos que cuentan con los servicios básicos. Hoy la plataforma regional se volverá a reunir para definir la fecha del traslado o en todo caso los motivos de esta demora. Uno de los principales, según Tejeda, es que hay varios alcaldes provinciales que no participan de estas reuniones y no pueden tomar acuerdos en con conjunto. “Nosotros ya le hemos dicho al Gobierno Regional los espacios con los que disponemos pero aun no hay nada definido para el traslado”, señaló el edil provincial.