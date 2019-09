​Alertan a ser precavidos frente al consumo de pastillas de ranitidina

Síguenos en Facebook

Ante la alarma dada en los Estados Unidos, donde el laboratorio farmacéutico Novartis detuvo la distribución de todos los medicamentos con ranitidina fabricados por Sandoz, luego de que se descubriera que algunos productos del fármaco contenían NDMA, una sustancia catalogada cancerígena, el decano del Colegio Químico Farmaceútico en Huancayo, Luis Capcha, demandó a tener precaución en su consumo.

“En Estados Unidos tienen mayor control de todos las medicinas que consume su población, cosa que no existe en el Perú”, comentó.

Recordó que la ranitidina es un bloqueador de histamina-2 que se usa para aliviar la acidez estomacal y tratar las úlceras, el reflujo gástrico y lesiones en el esófago. Este fármaco es de prescripción general en los hospitales del Minsa y EsSalud. La Digemid emitió un comunicado de las acciones de control y vigilancia en relación al producto ranitidina. Allí precisan que los medicamentos fabricados por Sandoz no cuentan con registro sanitario, por lo tanto no se comercializan en el mercado peruano. No obstante piden que los titulares de los registros sanitarios informen del nombre del fabricante y del activo para la fabricación.