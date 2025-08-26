MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-escolares-exigen-reconstruccion-de-muro-caido-en-la-ie-30240-de-san-agustin-de-cajas-noticia/

“El requerimiento de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos es muy alta en el hospital El Carmen”, manifestó la directora adjunta del nosocomio, Ángela Alvarado. Ante ello, para atender a los pacientes se asumen planes de contingencia.

Estas medidas se asumen mientras se concluya con la construcción del nuevo hospital proyectado para mayo del próximo año.

Explicó que la UCI Pediátrica cuenta con 6 camas y hasta ayer 5 estaban ocupadas y solo una disponible, la UCI materna tiene 6 camas con dos ocupadas y la UCI neonatal tiene 12 camas.

Entre los pacientes que están en la UCI pediátrica, está la niña que cayó de una altura de 8 metros, hoy evaluarán su estado neurológico para saber si tendrá algún tipo de secuela, luego de dos operaciones que le practicaron entre ellas una craneotomía y una derivación ventricular externa. Esperan que se cumplan las 96 horas para despertarla y retirar la seudoanalgesia.

En el área de Hospitalización, antes tenían 36 camas y a la fecha tienen 40 camas, hasta ayer habían 33 ocupadas.

Y en el área de Cirugía Pediátrica se implementó la cirugía ambulatoria, y los niños operados son dados de alta en menor tiempo y enviados a casa, para descongestionar.

Respecto a la construcción del nuevo hospital, señaló que las visitas son coordinadas con el Gore Junín, ya que como personal son los más interesados en que concluya la obra pero que las condiciones sean óptimas para los pacientes.

Una niña de 6 años se recupera de un TEC grave y le van a retirar el ventilador mecánico, otro niño se recupera de accidente en Tarma.