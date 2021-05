Un caso inusual se produjo en el vacunatorio del hospital Ramiro Prialé de Essalud en Huancayo, donde llegó Josefina Zanabria, una abuela de 93 años con un carnet de sanidad del año 1954, de cuando vendía zapatos en la feria dominical cuando aún funcionaba en la calle Real, además tenía una partida de nacimiento de 1941 de la Municipalidad de San Agustín de Cajas.

Sin esperanza

Pese a tener la edad de la población más vulnerable, como la abuelita no tenía DNI, recorrió varios locales de vacunación y no la quisieron recibir, “como si no existiera para el Estado Peruano”, dijo su sobrina Milagros Montes Zanabria.

No obstante, ayer fue atendida en el hospital Ramiro Prialé, donde el director del Policlínico Huancayo, Julio Azaña Muñóz, dispuso que sea atendida y, como no estaba en el padrón, solicitó la presencia de un policía, para que proceda a realizar la constatación y se proceda con la inoculación.

“Es un caso especial. Prima la vida la salud , la protección hemos dado una salida, porque no se puede discriminar a nadie. Es una abuelita que merece como todos nosotros esta atención”, señaló Azana Muñoz. “Como este caso debe haber varios y estan invisibilizados siendo peruanos.”, agregó.

Anciana De 93 Años Sin Dni Logra Acceder A La Vacuna Contra El Covid-19