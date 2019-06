Anciano agradece a médico: "Me operó sin importarle mi edad"

Síguenos en Facebook

Empezaron como médico y paciente, pero terminaron como grandes amigos. Durante 3 meses, el anciano Alberto Balbín Aliaga estuvo muy grave en el hospital Ramiro Prialé de EsSalud y ayer se fue contento.

Antes de partir, le dio un abrazo afectuoso al médico Enzo Larrauri que junto a un equipo de profesionales lo operaron de un guiple por angiocarcinoma, es decir le extrajeron un tumor cancerígeno por laparoscopía. “Doctor, usted no me conocía, pero siempre me cuidó y me curó”, dijo Alberto.

La operación fue difícil, el anciano resaltó que por su edad pocos médicos ponían atención a su caso hasta que conoció a este joven doctor para quien la edad de su paciente no fue un limitante y logró salvarle la vida.

Sin embargo Enzo Larrauri no quiso llevarse todo el crédito y presentó al equipo con el que realizó la cirugía.