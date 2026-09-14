Más de seis semanas sin noticias mantienen en angustia a los familiares de Jean Valverde Cárdenas (29) conocido como “Zorrito”, quien salió de Satipo con destino a Pichari y permanece desaparecido.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Jean emprendió el viaje el pasado sábado 1 de agosto y se trasladó a bordo de su motocicleta.
Durante los primeros días, el joven mantuvo comunicación con sus allegados. La última comunicación se produjo el 10 de agosto mediante mensajes de WhatsApp, cuando informó que se encontraba en la ciudad de Pichari. Desde ese momento, sus familiares dejaron de recibir mensajes, llamadas o cualquier otra información sobre su ubicación.
Los días sin comunicación alguna han generado preocupación entre sus familiares, quienes temen que haya podido ocurrirle alguna situación durante su permanencia o desplazamiento por la zona.
Ante esta situación, sus familiares realizan un llamado a la población de Satipo, Pichari y localidades cercanas para que brinden cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo.
También solicitan que quienes hayan tenido contacto con Jean después del 10 de agosto comuniquen el dato a sus familiares o a las autoridades correspondientes.