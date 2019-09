Asesino confiesa: “Acuchillé a mi hermano porque abusó de mí cuando era niño”

Síguenos en Facebook

A pesar de ser detenido, no presentaba señales de arrepentimiento, seguía con manchas de sangre en la ropa producto del atentado que habría cometido contra su propio hermano.

Hechos. Al promediar las 4:00 de la madrugada de ayer, Cliser Antonio Rodríguez Laguna (33), retornó a su vivienda ubicada en el pasaje Santa Rosa S/N en el barrio Véliz en Hualhuas, Huancayo. Agarró un cuchillo de cocina y dio certeras puñaladas en el brazo, cuello y pecho de su hermano mayor, Fredy Elmer Rodríguez Laguna (40), que dormía en uno de los ambientes.

En sus horas de franco, los suboficiales PNP, técnico de tercera Octavio Quispe y suboficial de segunda Krisman Marín, lograron intervenir al menor de los hermanos quien no mostró remordimiento. Aún bajo los efectos del alcohol contó los motivos por el que habría cometido este crimen.

“Cuando estaba chibolo me violó, desde esa fecha nunca pude dormir bien por esos recuerdos que venían a mi cabeza. Ayer hubo una fiesta en el barrio y se terminaron peleando, por eso regresé con cólera y me acordé lo que él (Fredy) me hacía”, dijo Cliser Antonio.

La madre de los involucrados en este presunto fratricidio, aseguró que no escuchó nada fuera de lo normal. Ella, aún espera las investigaciones que realizará la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, tras la captura del presunto asesino que lograron los policías de la comisaría de San Agustín de Cajas.

“Solo escuché cuando llegó mi hijo menor (Cliser) borracho, le dije que descansara, y luego de un rato mi otro hijo (Fredy) dijo ‘au’, al acercarme vi que sangraba, por eso lo llevamos al EsSalud”, señaló Felipa Laguna.