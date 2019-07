04 de Julio del 2019 Así celebró Huancayo los goles de Flores, Yotún y Guerrero Miles lloraron de alegría, considerando esta victoria como la guerra que ganaron huancas a chilenos Así celebró Huancayo los goles de Flores, Yotún y Guerrero

Textos: Luis Quispe



Sin importar la edad, los huancas celebraron esta victoria peruana contra los chilenos, recordando la hazaña del Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los autos “reventaron” sus bocinas, los comensales llenaron restaurantes, pollerías, chifas, y centros comerciales, así como el Parque Huamanmarca y la Plaza de la Constitución. Todos nos volvimos hermanos, teniendo en común el color patrio impregnado en el corazón. Una noche de alegría, que miles la tomaron como viernes, sin importar el trabajo o los estudios, la mentalidad es celebrar la victoria peruana.

“Me siento orgulloso de ser peruano”. “Nunca dejaremos de alentar a nuestro Perú”. “Siempre quise ver que Perú venza a Chile, y que venga Brasil”. Fueron los testimonios de algunos de hinchas que no dejaron de celebrar la victoria peruana.

Pasaban las horas y las calles de la Incontrastable se volvieron incontrolables. Ni el frío pudo evitar que miles celebraran en las vías con banderas, polos, chalinas y toda prenda con los colores rojo y blanco, una victoria que seguro pudo mejorar el momento de todos aquellos que tuvieron un mal día, ayer.

CEVICHE. Animados por el encuentro de nuestro seleccionado con la oncena mapocha la cevichería “El Paisa” preparó un delicioso “Combo bicolor” a base de arroz con mariscos que le dio el toque rojo junto a un exquisito ceviche, acompañado de una rica leche de tigre dos ajíes, que se veía tal y como nuestra bandera patria por el uso del ají chuncho. Ambos platillos, asegura la propietaria, Rocío Luján, son cábalas para que la selección anote 2 goles al equipo sureño. Muy entusiasta, Percy Anglas, aseguró que los goles serán de Cueva y Guerrero.

POLICÍAS. Como ya se hizo una tradición, las agentes del Escuadrón Fénix de la Policía de Tránsito de Huancayo, ayer, desfilaron a bordo de sus motocicletas para aunarse a la alegría de los hinchas que alentaron a la selección peruana de fútbol.

Las chicas recorrieron la avenida Ferrocaril, la calle Real desde el centro de Huancayo hasta la avenida Evitamiento en El Tambo, luego volvieron por la avenida Huancavelica y retornaron a la calle Real, hasta llegar al parque Huamanmarca, donde hicieron una vivas a la selección, también se detuvieron en la Plaza de la Constitución. “Cómo no te voy a querer, como no te voy a querer, si eres mi Perú querido, el País bendito que me vio nacer”, cantaron las policías.