El ritmo de la vacunación descendió severamente en la región Junín. En segunda dosis para niños entre 5 a 11 años, apenas llegamos al 40%, manifestó el director adjunto de la Diresa Junín, Luis Zúñiga Villacresis. Hasta la fecha la cobertura con primera dosis es de 58.3% en menores de 5 a 11 años y 82.63% adolescentes de 12 a 17 años. A nivel de provincias Yauli, Jauja, Tarma, Junín y Chupaca presentan más del 70% de su población menor de 18 años protegida.

MIRA ESTO: Presentan moción de censura contra el ministro de Salud Hernán Condori

En tercera dosis para mayores de 18 años, apenas estamos en un 35%, lo cual preocupa, porque la población no acude a vacunarse, por un exceso de confianza en que no se va a contagiar del virus, cuando aún no termina la pandemia, acotó.

El director de la Red Valle Mantaro, Enrique Porras Orellana, recordó que el 24 de enero cuando iniciaba la vacunación en menores de 5 a 11 años en un día llegaban a inocular de 4 mil a 6 mil diarios. No obstante, ahora apenas se llegan a las mil personas.

Asimismo, explicó que para hoy esperan la llegada de más dosis de vacunas, para iniciar el barrido programado a nivel nacional desde el 21 de marzo. Mientras tanto, se vacunan con las dosis disponibles: unas 20 mil de sinopharm para adultos, 8 mil de Pfizer para adultos y 12 mil de dosis pediátricas para niños. El gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela que para el cierre de brecha han pedido unas 100 mil vacunas más.

El director regional de Educación, Gustavo Olivera Cerrón manifestó que ante una denuncia de tocamientos indebidos o abuso sexual en contra de algún escolar, le corresponde al director de la institución educativa reportar el caso al Siseve, a fin de activar las alertas.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Vladimir Cerrón vuelve a respaldar al ministro Condori y critica al Colegio Médico del Perú

“Tenemos que cautelar el bienestar de los estudiantes y si evidenciamos casos de esta índole, cada director sabe que debemos reportar estos casos al SISEVE para que se activen las alertas”, precisó y mencionó que tiene la responsabilidad de levantar un acta.

Asimismo, invocó a los padres de familia a estar atentos al comportamiento de sus hijos y ante cualquier complicación informar a las autoridades.