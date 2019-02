Audio involucra a exgerente con presidente de la CCH para conformar equipo de Combina

Síguenos en Facebook

Un audio llegado a esta redacción revela una conversación entre el ex gerente de Infraestructura del gobierno regional, William Bejarano, y el actual presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo (CCH), Marlon Aguirre. En este hablan de la conformación del “dream team” para la próxima campaña de César Combina. Ambos confirmaron el diálogo pero evitaron profundizar en el tema.

DIÁLOGO COMPLETO:

Marlon Aguirre: ¿Con quién hablo?

Bejarano: William Bejarano

Marlon Aguirre: Qué tal ingeniero, qué gusto de saludarlo.

Bejarano: Qué tal Marliton, por dónde andas, por Lima, Huancayo, El Caribe, las playas del sur, no sé.

Marlon Aguirre: Estoy en Lima, ingeniero

Bejarano:¿Sí? ¿Hasta cuándo te quedas?

Marlon Aguirre: Hoy y mañana

Bejarano: A ver si nos juntamos un rato, en la tarde pue

Marlon Aguirre: Pero seguro

Bejarano: Sí. Mira, te digo el tema. Estamos armando el dream team del equipo de Combina, puta que lanzan tu nombre en esa reunión del, vamos a decir, del comité ejecutivo que solamente son tres personas y los tres, yo le digo es mi amigo puta incorpórenlo.

Marlon Aguirre:(risas)

Bejarano: Qué te parece la idea cuñao, porque tú sabes que el hombre va a estar fuertísimo la siguiente campaña y tú tienes un, vamos a decir, un olfato político único.

Marlon Aguirre: No te preocupes. ¿A qué hora ingeniero?

Bejarano: Mira yo creo que puede ser plan de las tres; dos o tres de la tarde te parece?

Marlon Aguirre: Ya inge, con unos whyskicitos

Bejarano: Ya. Nos encontramos, te parece, en la rambla de Javier Prado o el Jockey

Marlon Aguirre:Justo le quería decir eso. Mi sitio favorito, la rambla de Javier Prado.

Bejarano: Ya perfecto. Más o menos plan de las 3 estamos ahí doctor.

Marlon Aguirre: Ya ingeniero, un abrazo, hasta luego, gracias.

Bejarano: Chao.

HABLAN. Consultado sobre el hecho, el ex hombre fuerte de la gestión de Junín Sostenible aceptó haber conversado pero no dijo nada más.

Por su parte, Aguirre señaló que al ser parte de Junín Sostenible ha conversado en muchas ocasiones con Bejarano pero que nunca se reunió con él. “Yo estuve en Lima haciendo gestiones. No he pactado ninguna reunión con el señor Bejarano ni me he encontrado en ningún momento. Solo fue una conversación. Es un tema político y punto. Como el señor Unchupaico, como Dimas Aliaga, como hay varios políticos que me han invitado para la última contienda electoral. Yo no puedo negar una conversación con el señor Bejarano, es un gran amigo mío”, dijo en consulta a través del hilo telefónico.