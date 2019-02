​Aumenta el número de alumnos en colegios privados en la región

Síguenos en Facebook

En la región Junín aumentó el número de alumnos en las instituciones educativas de gestión privada, en el 2017 erán 68,642 (15,913 en inicial, 29,459 en primaria y 23,260 en secundaria) y en el 2018 fue de 73,281 (17,096 en nivel inicial, 32,203 en primaria y 23,982 en secundaria) . Para el 2019, este número subiría.

El Ministerio de Educación (Minedu), recomendó a los padres de familia, a utilizar la herramienta virtual Indeticole para verificar las características de las instituciones educativas que están autorizadas para funcionar en la jurisdicción.

Identicole tiene un buscador que permite ubicar a los colegios privados o públicos según localidad o distrito. Se pueden constatar los datos de ubicación de cada plantel, su número telefónico, el nombre del director (a), las pensiones que cobra, la cantidad de alumnos por aula tanto en inicial, primaria y secundaria, entre otros aspectos relevantes.

El Minedu, precisó que si el colegio que busca no se encontrara en el sitio web Identicole, se podría presumir que esa institución no estaría registrada en el sistema educativo o no contaría con permiso para operar.