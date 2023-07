Dos adolescentes del colegio Santa Isabel y Politécnico, se liaron a golpes ayer al promediar las 13 horas en el jirón Cajamarca a la altura de la avenida Ferrocarril. Los menores estaban en dos grupos de amigos que a diario suelen concentrarse y transitar a lo largo de dicha avenida.

Según dijeron algunos testigos, uno de ellos se chocó accidentalmente con el otro y este no toleró el roce y lo empujó varias veces empuñando las manos. En el sector en este momento, no había policías ni serenos y los comerciantes y transeúntes, tuvieron que intervenir para persuadir a los jóvenes que la violencia y el enfrentamiento no era la manera de solucionar sus diferencias.

Hechos constantes

El hecho fue comunicado al director del colegio Santa Isabel, Carlos Huamán, que señaló que estos casos de violencia escolar, son un problema de nunca acabar. En lo que va del año tuvo que intervenir por lo menos unos 10 casos de violencia escolar, señala.

Justo ayer tenía que acudir a la comisaría de Huancayo, por otro caso de agresión entre alumnos. El maestro comentó que luego de identificar a los alumnos, llamará a los padres. Lo segundo es brindar el asesoramiento psicológico que incluye también a la familia.

El director de la Ugel Huancayo, Walter Oré dijo que tanto la avenida Ferrocarril en Huancayo, como el parque infantil en El Tambo, son lugares donde se concentran los grupos de escolares que suelen protagonizar grescas callejeras y conflictos. Es por ello que convocará a la comisión multisectorial que integra la policía, el serenazgo y otras entidades para realizar rondas y controlar el comportamiento de los escolares, que ocurren cuando salen de sus colegios.