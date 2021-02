El personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Bomberos, Serenazgo, brigadistas, estudiantes de la salud y miembros de las mesas electorales han sido considerados como parte de la primera fase de la vacunación. No obstante, en la Dirección Regional de Salud, aún no tienen información de cómo sería la inmunización de estos grupos priorizados ni cual será el mecanismo a seguir.

MIRA AQUÍ: En Huancayo intervienen oficina donde por 20 soles daban certificados de pruebas COVID adulterados

Ministerio de Salud no se pronuncia

”La vacunación está programada en tres fases, en la primera está considerada, además del personal de salud, los policías, los miembros de mesa, entre otros, pero hasta el momento no tenemos una fecha, de cuándo vamos a iniciar con ellos. No obstante el Ministerio de Salud aún no se pronuncia respecto a los demás grupos de la primera fase”, dijo la directora de Salud de las Personas de las Personas, Gisella Velásquez.

Acotó que para completar a los grupos de la primera etapa se requieren unas 44 mil dosis de vacunas, que se necesita para cubrir al personal que estuvo en primera línea. “Esperamos lo más pronto posible los envíos de más vacunas, y con eso se pueda proteger a más población”, indicó.

TAMBIÉN MIRA: Unos 70 mil alumnos de instituciones educativas privadas vuelven a clases primeros días de marzo

Respecto a como sería la vacunación de estos grupos númerosos, que por lo general laboran por largos turnos en las comisarías, cuarteles y unidades, donde los congregan para el cumplimiento de su labor, dijo que se requiere de una planificación, para cumplir con los protocolos de salubridad como procurar el distanciamiento y el uso de las mascarillas.

VIDEO RELACIONADO