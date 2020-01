Caen venezolanos robando con cuchillo y pistola de juguete

Por los gritos de auxilio de sus víctimas, no pudieron llegar lejos. Taxistas, vecinos y policías persiguieron y capturaron a dos venezolanos que con una pistola de juguete y un cuchillo, robaron a dos jóvenes que salían de una discoteca. Los extranjeros terminaron reducidos en el piso rodeados de los pobladores que les recriminaron por sus malos actos. Ellos confesaron el robo para que no los linchen. Según la Policía, los detenidos Ever Javier Angulo Navas (19) y Jesús Daniel Montilla Salcedo (19), formarían parte de la banda denominada “Los Malditos de Huarico”.

RECUPERAN. A las 23:00 horas del lunes, Franklin Guillen R. (19), y su primo menor de edad, fueron cogoteados por dos sujetos que los amenazaron con una pistola y un cuchillo.

Los venezolanos los despojaron de un celular y billetera con mil soles. Los agraviados pidieron ayuda y los testigos siguieron a los maleantes fugitivos. Policías de la comisaría de Huancayo del servicio de patrullaje motorizado, se unieron a la búsqueda y ejecutaron el plan cerco. Luego en los jirones San Francisco e Ica, atraparon a Ever Angulo (19), quien tenía un cuchillo de 30 centímetros a la altura de la cintura.

Luego se capturó a Jesús Daniel Montilla Salcedo (19), en el Jr. Leandra Torres y Jr. Pichis, quien arrojó al piso una replica de arma de fuego que fue recogida . Además en el bolsillo de su pantalón se halló el celular de una de las víctimas. Cabe mencionar que el año 2019, en Junín se intervino a 623 extranjeros y se detuvo a 80 por actos ilícitos, la mayoría venezolanos.