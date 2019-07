​Cámaras captan a 'Conchudo' robando como "vitroca" y policías camuflados lo atrapan 

Síguenos en Facebook

Le bastó dos minutos para sustraer una laptop, dos mochilas con ropa y dos cámaras del interior de un vehículo. El sujeto escapó raudo, pero, al rato fue capturado por policías disfrazados. Apenas conocieron del robo de bienes por un valor de dos mil dólares,los efectivos del grupo “Terna” que patrullan camuflados, buscaron cámaras de seguridad para identificar al implicado y capturaron a Alfredo Quispe Gutiérrez (38), conocido como “Conchudo” , quien el año pasado fue sorprendido robando la batería de un camión. En las imágenes, el jueves, se le ve cometiendo el delito en las calles Huancas y Piura Nueva.

REINCIDENTE. El ingeniero Jorge Orozco C. (27), dejo estacionado su vehículo de placa D8P-340 que fue violentado por Alfredo Quispe quien sustrajo mochilas con ropa, calzados, dos cámaras, laptop y documentos. Los custodios al observar las imágenes lo identificaron y capturaron. Según testigos, Alfredo, junto a otro sujeto que hurtan como “vitrocas” se llevaron los bienes. El intervenido que ya estuvo preso, cayó en la puerta de su casa. El 2018 dijo: “yo no he sido”, a pesar de las imágenes del hurto, por ello lo conocen como “Conchudo”.

VEHÍCULO. Según los afectivos encubiertos el detenido y su cómplice escapaban con ayuda de un vehículo blanco.