“Cambio de perfiles de hospitales no tiene propuesta técnica”

El congresista Federico Pariona alertó que hasta la fecha no existe una propuesta técnica de parte del Gobierno Regional de Junín para el cambio de categoría de los hospitales de Satipo y Pangoa, por lo que el presupuesto asignado puede ser revertido al tesoro público.

“Si hasta junio de este año no se ejecuta el presupuesto, la obra no se incluirá en el presupuesto para del próximo año, y si no se ejecuta hasta fin de año, Satipo y Pangoa perderán dicho presupuesto”, manifestó el parlamentario de Junín.

II-2 es la categoría de hospital es la que está generando problemas entre políticos.

No obstante, Pariona Galindo saludó el anuncio hecho por el presidente de la Región, Vladimir Cerrón para la construcción de un tercer hospital de nivel II – 2 el cual se ubicará en el distrito de Río Negro, el que se sumaría a los de Pangoa y Satipo, por lo que exhortó a actuar con prontitud cumpliendo su palabra. “No quiero creer que la propuesta a mis vecinos de Río Negro esté llena de “humo”, ni que el orgullo y la soberbia nublen el juicio del gobernador quien sabe cómo son los procesos para aprobar expedientes y el tiempo que tarda y se está poniendo en juego la salud de los pobladores que tienen el sueño de contar con hospital”, puntualizó el parlamentario.