El candidato por Huancavelica, Misael Martínez Yauri, quien postula al Congreso con el N° 1 por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA) participó de la marcha de protesta de los transportistas, pero no lo hizo en la región por la que postula sino en Junín.

Declaraciones en protesta

“Yo no estoy aquí en calidad de candidato sino como transportista cuento con una inscripción debidamente en Registros Públicos el cual me faculta como dirigente del la asociación Astrafan y soy un dirigente que representa el sufrimiento de miles de transportistas”, señaló.

Martínez Yauri, dio un discurso al llegar al frontis del Gobierno regional de Junin, donde entre otras cosas, pidió que el presidente de la República, de un paso al costado. “Si no tiene la competencia y la capacidad, el señor Sagasti, que renuncie sino nosotros lo vamos a sacar del sillón (presidencial) porque no solo tiene incompetencia con el transporte, sino también en la salud en el transporte, no es posible que hasta la fecha no se hayan vacunado a los transportistas que estamos en la primera línea”, indicó

Sobre su participación en las manifestaciones pese a ser candidato, señaló que no tenía problemas al hacerlo. “Al contrario muchos me han preguntado si tendría un temor, en este país los que ahora pretenden ser gobierno deberían tocar el tema del trasporte y no lo hacen. No soy una persona que tiene gran economía trabajo el día a día y vivo de mi trabajo y trabajo del día a día con eso me mantengo”, aseguró.

VIDEO:

Candidato Lidera Protesta De Transportistas