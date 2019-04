Cantante denuncia a dueño de orquesta por tentativa de violación

Síguenos en Facebook

Todo estaba bien hasta después de la celebración. El dueño de la orquesta “Pachurro y su Clave” y su cantante fueron a una peña para divertirse. Allí la jovencita de 23 años, perdió el conocimiento y despertó en el departamento del director de la agrupación que la sujetaba del cabello y ya le había bajado los pantalones.

Según la denuncia la joven le pidió que la suelte, pero éste se puso agresivo. Jimena C.R. (23), dice que forzaron y pelearon, ella terminó en el piso. Ante el alboroto, Miguel Ángel Ramírez Yupanqui (33), le dijo que no había pasado nada, y le pidió que no denunciara el caso. La joven contó del hecho a sus familiares y horas después acudió a la comisaría de El Tambo para denunciar el intento de violación sexual.

CITADO. Cerca de la comisaría, los indignados familiares golpearon al cantante y director de la orquesta que fue citado para declarar sobre qué pasó en el interior de su departamento ubicado entre las avenidas Ferrocarril y Universitaria. “Estuvimos en una presentación en Pilcomayo, de allí nos fuimos a tomar calientes, me sentí mareada y al despertar con una mano me bajaba el pantalón y con la otra me jalada del cabello para lanzarme a la cama. Le dije suéltame, me quiero ir, voy a gritar. Me dijo no ha pasado nada”, contó solloza la joven que pidió que las autoridades la apoyen.

La mañana de ayer, la fiscal y policías acudieron hasta la vivienda donde hace unos días atrás, se suscitó la tentativa de violación, allí cabizbajo Miguel Ramírez, comentó que la cantante se cayó sola y por eso tenía moretones en el cuerpo. Antes, refirió a los familiares de la denunciante: “Yo no hice nada, todo se va aclarar”. Sin embargo , los familiares piden justicia para que más jóvenes no sean violentadas como sucedió con Jimena.

DETALLAN. La Policía explicó que Miguel Ramírez no fue detenido por no existir flagrancia, la denuncia se hizo luego de más de 24 horas del hecho.