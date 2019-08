Capturan a “La gata” embarazada y su pareja que robaban en las calles

Síguenos en Facebook

Sus 6 meses de embarazo no fueron un obstáculo para cometer ilícitos. “La gata” como la conocen en el mundo del hampa, fue descubierta, ayer, cuando ayudaba a robar un celular e indicaba a su pareja por dónde escapar, para no ser capturado por la Policía. De no haber sido la oportuna intervención de los efectivos del grupo “Terna”, Miguel Ángel Galvez Lizarbe (32) alias “Miki” y Pamela Gabriel Gomez (21), hubieran continuado con sus fechorías. A las 10.45 horas en el pasaje Andaluz y la avenida Ferrocarril, la pareja que simulaba ser pasajeros , buscando un taxi, hicieron parar un vehículo. Luego el varón raudo arrebate un equipo celular al conductor que se detuvo.

REINCIDENTES. Según los policías, la mujer quien está embarazada, alertó a su cómplice sobre la presencia policial y éste fugó, llevándose el bien sustraído.

Luego de cometer el hurto, el presunto ladrón, aprovechó para escapar en medio de la congestión vehicular. Los agentes encubiertos persiguieron al fugitivo, logrando alcanzarlo en las calles Tarapacá y Huancas. Miguel Ángel Galvez Lizarbe fue reducido y al realizarle su registro personal se le encontró en el bolsillo anterior derecho de su pantalón un equipo celular de marca Alcatel que fue reconocido por el agraviado. Por ello fue detenido junto a su cómplice Pamela Gabriel, por la flagrancia del ilícito penal de hurto agravado. Los enamorados que son reincidentes en esta modalidad de robos, fueron puestos a disposición a la Divincri - Huancayo.

La Policía ha logrado un gran número de capturas durante todos estos meses y anuncian que reforzarán sus intervenciones para mantener a la ciudadanía segura, sobre todo en las zonas de mayor peligrosidad.