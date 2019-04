Cardenal Pedro Barreto: "No hay justificación para el suicidio" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El cardenal Pedro Barreto manifestó su consternación por la muerte repentina de Alan García quien se quitó la vida ayer en su vivienda en Lima cuando era intervenido por el Ministerio Público.

"Jesús no se quita la vida sino que entrega su vida por nosotros, tenemos que reformar nuestra actitud, estoy escuchando que algunos simpatizantes de su partido dicen que ha sido una decisión digna del expresidente Garcia, yo no entiendo esa afirmación, en este momento de dolor tampoco podemos decir que fue un acto cobarde o valiente, que ha sido victima de persecución o un héroe, no creo que en estos momentos pueda haber espacio para estas afirmaciones ", indicó.

Pedro Barreto también resaltó que para Dios no hay justificación para el suicidio, el feminicidio, ni para cualquier forma en la que se disponga de la vida propia o la de los demás que no sea una muerte natural.

Además recordó que Jesús tuvo el valor de -sabiéndose inocente- entregarse a la justicia que lo iba a condenar y por el contrario quien optó por el suicidio fue Judas Iscariote.

En esta Semana Santa, llamó a los fieles a la reflexión en la entrega de Cristo y sobre las circunstancias de la muerte del exmandatario. "Recordemos cuando pidió asilo y no lo aceptaron, había una depresión psicológica fuerte, ¿dónde estaban los amigos para ayudar a una persona que sirvió al país en dos periodos y necesitaba de los amigos y parientes más cercanos?", finalizó.