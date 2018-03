Carretera Central, la ruta nacional más congestionada del país 

Síguenos en Facebook y YouTube

La Carretera Central es una de las importantes vías nacionales que conecta la capital con la sierra y selva central del país. Por esta ruta pasan cerca de 7mil vehículos a diario cuando su capacidad es solo de 4 mil (según Ositrán), una cifra que no solo la convierte en una de las más congestionadas, inseguras y peligrosas de la Red Vial Nacional, sino también genera pérdidas económicas de hasta 6 millones de dólares diarios a la Macro Región Centro. Para descongestionar la Carretera Central existen seis proyectos de vías alternas (según el Ministerio de Transporet y Comunicaciones), sin embargo, algunas están inconclusas y otras tienen estudios de factibilidad aún en proceso, ello pese al crecimiento paulatino de unidades cuyo flujo podría llegar a los 14 mil por día para el Bicentenario.

DEANTAÑO. La construción de la C.C., se inició a fines de los años 20 y se concluyó a mediados de la década de los años 30, ello teniendo en cuenta que en esa época la carga de los camiones era el orden de la media tonelada y que por ella no circulaban mas de 150 vehículos diarios, señala el ingenerio Jorge Lazarte Conroy, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. El especialista indica que actualmente el estado de la infraestructura es buena, sin embargo, esta ya no responde, ni de lejos, a nuestra realidad desde hace varias décadas.

“La mayor parte de los puentes tienen mas de 60 años de antigüedad y sin mayor mantenimiento; los radio de las curvas, en especial las de volteo, son mínimos y algunas ni siquiera cumple con las especificaciones técnicas antiguas; no se cumple con los sobre anchos mínimos necesarios, lo cual obstaculizan la visión; en muchos casos no hay bermas;la señalización es deficiente;no hay el debido control ni en las velocidades ni en las cargas máximas;se permite circular a vehículos para los que no ha sido construida la vía, generando serios problemas de seguridad, y otros muchos”, asevera Lazarte Conroy.

HORAS PERDIDAS. Según el congresista fujimorista Israel Lazo Julca, hace cuatro años, un viaje de Lima hacia Huancayo por la Carretera Central se podía realizar en 6 horas por camioneta o auto, hoy en día el trayecto se realiza en un promedio de 10 a 12 horas. El parlamentario señala que la C.C. se ha convertido en un problema nacional debido a que esta afecta a todo aquel que transita por esa vía. En términos económicos indica que el costo de transporte de los productos del centro del país hacia la capital es del 8 al 12% más de lo que se gasta en trasladar productos del Cusco o Puno a la capital.

“La Confiep señala que la Macro Región Centro pierde 6 millones de dólares diarios por culpa de la carretera central. Se imagina la cantidad de plata que se está perdiendo, cómo los agricultores, los

operadores turísticos no tienen el incentivo de invertir porque la C.C. lo impide”, aseveró Lazo Julca.

VÍAS ALTERNAS. En noviembre del año pasado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, informó que para el 2021, el Gobierno construirá seis vías alternas a la Carretera Central con fin de descongestionar la principal vía terrestre que conecta Lima con la sierra y selva central. Una de las principales es la carretera – Lima – Canta – Huayllay - Unish, que se proyecta a descongestionar el 35% de la C.C. Actualmente el tramo Lima Canta de esta vía viene siendo reparado en el marco del programa reconstrucción 2018, tras ser afectado en el año 2017 por el fenómeno El Niño. Además, en el segmento Canta Huayllay se viene realizando la liquidación de obra, a fin de ser re-adjudicado. Otra de las vías es carretera Huaral – Acos – Huayllay - Unish, cuyo tramo pendiente es el de Acos Huayllay, ello debido a que el estudio de factibilidad está en elaboración y el inicio de obra está previsto para el 2020.

También está la carretera Cañete – Lunahuana – Zuñiga – Dv. Yauyos –Chupaca – Pilcomayo – Huancayo. De esta vía, la construcción del tramo Zuñiga – Dv. Yauyos – Ronchas (195.6Km)está programada para el 2022. En el tramo Chupaca Pilcomayo, su inicio de obra está programado para el segundo semestre de 2018. Mientras que la vía de Evitamiento de Huancayo, tiene previsto su inicio de obra para el 2019. En el caso de la Carretera Huaura – Sayán – Oyón – Ambo/Rio Seco – Huaura/Dv. Cerro de Pasco – Tingo María, el único tramo pendiente es el de Oyón Ambo de aproximadamente 150 km.

SIN AVANCE. Respecto a estos proyectos, el parlamentario Israel Lazo señaló que todas están paralizadas. “Algunos proyectos están licitados, otros en avance pero que aún no se concluyen. Lamentablemente hay desidia de parte de los funcionarios”, menciona. En tanto, el ingeniero Lazarte asegura que lo elemental para resolver esta situación es “hacer prevalecer lo técnico sobre lo político y que los gobiernos (el actual, los anteriores y futuros), tomen conciencia de que la vida humana tiene mas valor que los resultados económicos o réditos políticos”.