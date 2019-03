“Cerrón debe acelerar el hospital en vez de estar mezquinando”

Síguenos en Facebook

El ex candidato al gobierno regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, está en desacuerdo con los cambios que el gobernador Vladimir Cerrón quiere hacer al hospital de Satipo. Y desde su cargo como gerente en Pasco le recuerda que no es un proyecto suyo sino uno del Gobierno Central que debe ejecutarse sin demora.

Quieren cambiar de categoría al hospital de Satipo, ¿es una decisión acertada?

Es muy preocupante en vista de que nuestra selva central necesita de proyectos de envergadura. Hoy en día contamos con un gobernador que quiere cambiar todo a cada momento bajo la condición que él está imponiendo. Estos proyectos básicamente se han iniciado por las necesidades que tiene Satipo, por la anemia, la desnutrición y los problemas sociales y definitivamente es de la categoría II-1. Todos soñamos con que pueda recategorizarse a un nivel superior; sin embargo, tiene su procedimiento y no podemos darnos el lujo de perder el presupuesto o retrasarlo. Todo eso creo que es inaudito.

El alcalde Iván Olivera firmó un documento con Cerrón para que se modifique el hospital. ¿Metió la pata o le hicieron pisar el palito?

Fue una decisión prematura del alcalde. Sé que les han pintado cambiar de categoría como todos quisiéramos, pero eso va a tomar su tiempo, porque ese expediente esta aprobado con nivel II-1 y está aprobado su presupuesto para que de una vez se ejecute. Cambiar sería postergar la construcción y eso demoraría un año o año y medio. Eso no es beneficioso porque la población necesita su hospital lo antes posible.

Problemas como este desdibujan un poco las primas semanas de gestión. ¿Qué impresión le da a usted?

Para un segundo gobierno que tiene el actual gobernador regional, no es favorable esto de estar paralizado. Eso sería para un nuevo gobernante y no para uno que ya tiene experiencia, porque en estos momentos lo que está haciendo es básicamente tomar decisiones donde no le corresponde. Él tiene que continuar con los proyectos. Él mismo criticó cuando ingresó el otro gobernante, dijo que lo paralizaba y él está cometiendo el mismo error. Creo yo que lo que necesita la región Junín es que las obras continúen y estas obras son del gobierno nacional, así que creo que el gobernador debería centrarse en su gestión y ejecutar, porque cuatro años es poco y es un reto. Pienso que debe acelerar en vez de estar mezquinando pues eso le va a costar más tiempo y creo que no va a salir por la puerta grande.

Su labor como gerente en Pasco no lo aleja de la región y de sus problemas. ¿Es consciente de eso?

De ninguna manera. Pasco es parte de toda esta región centro. Recordemos que es una capital minera y que la mayor parte de los pobladores están aquí en el Valle del Mantaro, en especial los jóvenes, hijos que vienen a estudiar. Entonces, no estamos ajenos a la realidad y Pasco, al ser una región vecina, tiene problemas similares a los de Junín en el tema agrario, minero, en el tema de selva como es la provincia de Oxapampa. En ese sentido, considero que estamos ligados con la problemática que tiene.

¿Va a insistir en su candidatura a la región Junín en la próximas elecciones? ¿Todavía tiene oportunidad?

Por supuesto que sí. La decisión esta tomada en vista de que en la última coyuntura política faltaron algunos ajustes. Fue la primera oportunidad en que me presenté al gobierno regional, y considero que con la experiencia ganada como gerente general de la región Pasco podemos hacerlo mucho mejor y de llegar al gobierno obviamente haríamos grandes cosas.

Se dijo que era candidato encubierto de Unchupaico y ahora podría enfrentarse a él. ¿Qué otra chapa le pondrán? Bueno, de todos a los que nos han tildado en la campaña pasada, el verdadero encubierto ha sido el señor Combina y eso para nadie es una novedad. Toda la población de Junín se ha enterado de que era el aliado de Ángel Unchupaico y de su gerente William Bejarano. Nosotros siempre hemos manifestado que nunca tuvimos algún vínculo, al margen de que nos hayan tildado de la manera en la que lo hicieron. Por otra parte, quiero decirles que nosotros somos totalmente independiente.