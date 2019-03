Cerrón también tiene a su “Bejarano” en Infraestructura

Síguenos en Facebook

El mandatario Vladimir Cerrón parece tener a profesionales “imprescindibles” en su equipo técnico. Si el ex gobernador Ángel Unchupaico no podía prescindir de William Bejarano, a pesar de estar inhabilitado por la Contraloría y con orden de captura, Cerrón Rojas tampoco puede alejar a Carlos Mayta Valdez. Ambos ex gerente de Infraestructura regionales e inhabilitados por la Contraloría General de la República. El jueves 28 de febrero este medio constató que Mayta Valdez labora en el sexto piso del edificio del jirón Loreto en un espacio al lado de la oficina de la gernete.

DESCARGO. Consultado por este medio, señaló que cumple labores de asesoría y que no tiene un horario. “Estoy ahí las veces que me requieran”, sostuvo y dijo no ser igual a ex gerente de Ángel Unchupaico.

¿Tiene un horario en el GRJ? No tengo horario, cuando uno es asesor, asesora algunos tiempos (sic).

¿A la semana cuántas veces va al GRJ? Las veces que me requieran, señor.

¿La gerente de Infraestructura o el gobernador? Así es, son temas de obras.

¿Trabaja directamente con la gerente de Infraestructura? Así es.

ANTECEDENTES. El ingeniero civil fue hallado responsable, en el ambito penal y administrativo, en obras como el hospital de Chanchamayo, el agua potable y alcantarillado de Chupuro, al agua potable y alcantarillado de Pichanaqui y Sangani y el hopital El Carmen, todas obras de la gestión de Perú Libre entre 2010-2014. Estas irregularidades le trajo la inhabilitación -con caracter de “grave”- por parte de la Contraloría hasta el 2022. Esto para volver a llamarlo.

Sin embargo, encontró una solución y todo hace suponer que la copió de su enemigo acérrimo Ángel Unchupaico.

COINCIDENCIA. El ex gobernador tuvo que sacar a Bejarano del puesto y poner a un profesional de “fachada”. Mientras tanto, seguía visitando y laborando en el edificio como asesor externo. Tal cual, Cerrón designó a Jakelyn Flores como titular de Infraestructura pero tiene a Mayta Valdez, que no tiene orden de captura, laborando como “asesor”.