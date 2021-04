El vocero de Alianza para el Progreso, César Combina señaló que la candidatura de Pedro Castillo se ha aprovechado del desconocimiento que hay en todo el país respecto al partido Perú Libre y la corrupción que representa para la región Junín.

Enfrentados

“Junín es una de las regiones que menos votos registró para Pedro Castillo. Es que ya sabemos cómo es la mafia roja que nos dejó sin obras y sin salud por la corrupción que hoy financia a Castillo” aseguró el congresista. Agregó que, sin embargo, no todo el Perú conoce del origen corrupto de Perú Libre y que “Castillo se ha aprovechado de que pocos saben de la corrupción de Cerrón”.

Combina recordó que en el pasado ya ha enfrentado al partido del lápiz. “He luchado contra la mafia roja en Junín por más de 7 años. Hoy no me queda duda que desde mañana mi compromiso es salvar al Perú del comunismo, la pobreza y la corrupción. Me pondré al servicio de la democracia para desenmascarar a Perú Libre. No hay que permitir que Castillo sea presidente”, manifestó por sus redes sociales.

Finalmente, el congresista de APP aseveró que el resultado de estas elecciones se debe a que, durante la campaña, “nadie cuestionó el origen del partido de Castillo , cuyo líder fue vacado del cargo de gobernador de Junín al ser sentenciado por corrupción”, enfatizó el parlamentario que postuló al Parlamento Andino.